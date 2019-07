Eine absolute Rarität für die Fans von Ella Endlich (35)! Vor Kurzem teilte die Schlagersängerin zum ersten Mal ein Kussfoto von sich und ihrem Freund, dem Hamburger Unternehmer Marius, mit dem sie seit Anfang des Jahres offiziell liiert ist. Derart intime Einblicke in ihr Privatleben gibt die diesjährige Let's Dance-Teilnehmerin normalerweise nur selten. Doch warum hält sich die Blondine mit Liebes-Postings zurück? Im Gespräch mit Promiflash lüftete Ella dieses Geheimnis nun.

Beim Radio B2 Schlagerhammer in Berlin plauderte die 35-Jährige ganz verliebt aus dem Beziehungsnähkästchen: "Ich küsse meinen Freund Marius einfach wahnsinnig gerne und es gibt von uns im Privaten so viele schöne Bilder." Doch diese Aufnahmen wolle sie ungern veröffentlichen, da sie damit gegen ihre selbst auferlegten Social-Media-Grundsätze verstoßen würde. "Ich will da auch kein Couple-Goals-Account machen auf Instagram", erklärte Ella und fügte hinzu: "Aber mal so ein Bild zum Weltkusstag hat für mich total gepasst und macht mich total stolz und froh."

Nicht nur privat läuft es bei der "Adrenalin"-Interpretin aktuell so richtig rund – auch in Sachen Karriere dürfte die Musikerin gerade komplett zufrieden sein. Nach einer dreimonatigen Pause stand sie kürzlich wieder auf der Bühne. Vor dem Auftritt sei sie mächtig aufgeregt gewesen, verriet sie dazu in einem Interview. Zuvor hatte Ella sich ausschließlich auf die Tanzshow "Let's Dance" konzentriert, wo sie einen stolzen zweiten Platz belegen konnte.

Getty Images Ella Endlich im Mai 2019

Anzeige

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich mit ihrem Freund Marius

Anzeige

Promiflash Ella Endlich beim B2 Schlagerhammer 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de