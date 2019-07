Ella Endlich (35) lebt ihre Liebe jetzt ganz frei heraus! Die diesjährige Let's Dance-Teilnehmerin machte Anfang des Jahres ihre Beziehung öffentlich: Die Ex-DSDS-Jurorin ist bis über beide Ohren in ihren Marius verknallt! Im Netz hält sich die schöne Sängerin zu ihrer Liaison eher bedeckt, denn es existiert nur ein Pärchenbild – bis jetzt! Bei der Blondine kochen aktuell anscheinend die Gefühle über: Sie teilt ein inniges Knutsch-Bild!

Auf Instagram teilt die 35-Jährige einen neuen Schnappschuss mit ihrem Liebsten und macht dabei aller Welt klar – sie ist überglücklich an Marius' Seite! Auf dem Bild schmiegt sich Ella eng an die Brust ihres Schatzes, sie legt verliebt die Hand auf seine Wange und drückt ihm einen dicken Schmatzer auf die Lippen! Zum Anlass für das romantische Liebesbekenntnis nehmen die Turteltauben das Datum – am 6. Juli ist nämlich internationaler Tag des Kusses, wie Ella mit dem Hashtag #weltkusstag klarmacht.

Wie wichtig ihr neuer Freund der TV-Bekanntheit mittlerweile ist, bewies sie auch bei ihrer "Let's Dance"-Teilnahme. Sie widmete ihrem Freund einen Tanz – und machte ihm im gleichen Atemzug eine süße Liebeserklärung: "Ich tanze meinen Freestyle, den letzten Tanz, nur für dich. Danke, dass du mir auf dieser Reise immer beistandest. Ich liebe dich. Ich kämpf' für dich."

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich und ihr Freund im April 2019

Getty Images Ella Endlich bei DSDS 2018

Getty Images Sängerin Ella Endlich bei "Let's Dance" 2019

