Dieser Karriere-Meilenstein bricht bei Joey King (19) alle Dämme! Die Schauspielerin hatte nach ihrem Erfolg mit "The Kissing Booth" eine herausfordernde Aufgabe zu bewältigen: In der Serie "The Act" stellt sie das bewegende Schicksal von Gypsy Rose Blanchard dar, die ihre Mutter nach jahrelanger Misshandlung umbringen lassen hat. Für diese Rolle steht ihr nun womöglich ein Preis ins Haus: Joey wurde für einen Emmy nominiert – und brach in Tränen aus!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 19-Jährige ihre emotionale Reaktion. Auf dem Rücksitz eines Autos verfolgte sie den Livestream der Nominierungen und schlug die Hände vors Gesicht, als ihr Name schließlich auftauchte: Joey ist unter den besten Hauptdarstellerinnen in einer Mini-Serie aufgelistet. Der "beste Moment der Welt", schrieb Joey dazu. "Meine Arbeit an 'The Act' war die erfüllendste und herausforderndste Arbeit, die ich als Schauspielerin je hatte. Für einen Emmy nominiert zu sein in einer Kategorie mit so unglaublichen Schauspielerinnen [...] ist einfach surreal", beschrieb die Filmdarstellerin ihre Gedanken. Dass Co-Star Patricia Arquette (51) ebenfalls auf einen Award hoffen darf, macht Joey noch glücklicher: "Ich werde Patricia gleich anrufen. Diesen Moment mit ihr zu teilen ist etwas, das ich nie vergessen werde."

Unter dem Beitrag hagelt es nicht nur Fan-Glückwünsche: Auch weltberühmte Kolleginnen wie Camila Cabello (22), Lana Condor (22), Sabrina Carpenter und Hunter King (25) freuen sich. "Joey, du verdienst das absolut. Ich freue mich so für dich", jubelte Millie Bobby Brown (15) in ihrem Kommentar. Und auch Amy Schumer (38) zeigte sich begeistert: "Du verdienst es so sehr, kleine Königin!"

