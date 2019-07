Isabell Horn (35) genießt die letzten Tage ihrer Schwangerschaft – na ja, mehr oder weniger! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist mittlerweile hochschwanger; ihr Sohnemann könnte sich also jeden Moment auf den Weg machen. Zwar liebt die werdende Mama ihren runden Bauch, doch in den letzten Zügen fallen ihr sogar die einfachsten Dinge extrem schwer – nicht einmal ein kurzer Spaziergang ist drin. Kein Wunder: Selbst kurz vor dem Geburtstermin wird ihre Babykugel immer noch größer!

Regelmäßig bringt Isabell ihre Fans via Instagram auf den neuesten Stand und nimmt sich sogar jetzt noch die Zeit, um der Community ein kurzes Update zu geben. "Gerade liege ich im Bett und bin zugleich geschockt als auch fasziniert, was für einen großen Schub mein Bauch innerhalb der letzten Tage noch mal gemacht hat! Hilfe", hält sie in der Bildunterschrift fest. Dazu teilt die Schauspielerin einen Schnappschuss, der vor einigen Wochen entstanden ist – schon damals war sie überrascht von den Dimensionen ihres Bauchs.

War das womöglich sogar Isabells letzter Post vor der Entbindung? Abwegig ist das jedenfalls nicht: Immerhin scheint sie sich bereits aus ihren Storys zurückgezogen zu haben. Während sie dort bis vor Kurzem fast täglich spannende Einblicke aus ihrem Mama-Alltag präsentierte, wartet man mittlerweile vergebens auf aktuelle Videos und Fotos.

P.Hoffmann / WENN.com Isabell Horn bei der Musical-Premiere von "Cirque du Soleil Paramour" im April 2019

Instagram / dieisabellhorn Schwangere Isabell Horn im März 2019

ActionPress / Bieber, Tamara Isabell Horn 2019 in Berlin

