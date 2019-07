Ist zwischen diesen beiden etwa schon wieder alles aus? Bereits vor einigen Wochen gab es Gerüchte darum, dass Ennesto Montè (44) und Anastasiya Avilova (30) ein Paar sein könnten – Anfang Juli machten die beiden ihre Liebe dann schließlich öffentlich. Doch nun könnte das große Glück der beiden wohl schon wieder zerplatzt sein: Die einstige Temptation Island-Kandidatin ließ ihren Freund im gemeinsamen Urlaub sitzen und flog alleine wieder zurück!

Nach Angaben von Bild habe die 30-Jährige vor ihrem Abflug im Megapark aber noch einmal so richtig abgefeiert und sogar Backstage mit Marc Terenzi (41) Party gemacht. Auch eine Strip-Show und eine anschließende Wein-Party mit ihrer Freundin Tara Tabitha soll Teil der Abschieds-Sause gewesen sein. Ennesto selbst äußerte sich in einem ersten Statement gegenüber dem Medium wenig begeistert: "Ich bin Freiheits-Freak und gehöre nicht zu den Männern, die Frauen irgendwas verbieten. Aber der Urlaub war sicher anders geplant."

Die Beziehung der beiden wird somit wohl schon nach wenigen Wochen auf eine harte Probe gestellt. Ob es für den Ex von Helena Fürst (45) und das Playmate noch eine gemeinsame Zukunft gibt, wollte Ennesto noch nicht verraten: "Das müssen wir in Deutschland noch mal besprechen." Eine Trennung scheint also tatsächlich im Bereich des Möglichen zu liegen.

ActionPress Ennesto Montè bei einem Auftritt im Krümels Stadl

ActionPress Anastasiya Avilova im April 2019

ActionPress Ennesto Montè im März 2017

