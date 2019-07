Was ist denn mit Mesut Özil (30) passiert? Der Fußballprofi ist gerade mit seinem Verein Arsenal London in den USA und bereitet sich dort auf die neue Saison vor. Neben den schweißtreibenden Konditionseinheiten und dem Einstudieren von Spielzügen haben die Kicker im Trainingslager aber auch oft eine Menge Spaß – doch der kann für einige in der Mannschaft nach hinten losgehen. Mesut verlor nun eine Wette gegen seine Mitspieler und musste sich blond färben lassen.

Auf seiner Instagram-Seite teilte der ehemalige deutsche Nationalspieler jetzt eine Aufnahme von sich nach dem Training, auf dem er einem Fan ein Autogramm gibt. Das Auffälligste an dem Foto? Die Frisur des Weltmeisters von 2014. "Was ist mit deinen Haaren los", "Geile Frise" oder "Deine Haare sehen aus, als hättest du einen Opa-Filter drüber gelegt", witzelten seine Follower daraufhin. Unter dem Twitter-Beitrag des englischen Klubs wurde sogar der Vergleich zu einer weiblichen Kollegin von Mesut gezogen: "Ich kann es kaum erwarten, Mesut Rapinoe morgen spielen zu sehen", meinte ein User und bezog sich damit auch die populäre US-Nationalspielerin Megan Rapinoe (34).

Doch der 30-Jährige ist nicht der Einzige, den dieses Schicksal ereilt hatte: Wie der Kicker gegenüber SID mitteilte, hätten auch Shkodran Mustafi (27) und Sead Kolasinac (26) bei der Crossbar-Challenge verloren. Ihr Team-Kollege Alexandre Lacazette konnte den Ball schneller und häufiger auf der Latte des Tores platzieren als sie.

Actionpress/ Rawcliffe, David Mesut Özil, Fußballer

Anzeige

Getty Images Megan Rapinoe, Profi-Fußballerin

Anzeige

Getty Images Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi und Mesut Özil im Training

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de