Michael Wendler (47) und Laura M. (18) polarisieren! Der Schlagersänger machte die Beziehung zu seiner 29 Jahre jüngeren Freundin Anfang des Jahres öffentlich – seitdem teilt das ungleiche Paar zahlreiche intime Details aus seinem Privatleben mit den Fans, ob Sexgeschichten oder Kussfotos. Die Öffentlichkeit fokussiert sich bei den Storys meist auf den Altersunterschied des Paares – immerhin ist Laura erst 18 und der Wendler schon 47 Jahre alt. Für viele ein Aufreger und Grund für Diskussionen – die hat der Entertainer langsam satt.

Nachdem seine Liebe so stark in den Medien thematisiert worden ist, zieht Michael im Promiflash-Interview beim radio B2 Schlagerhammer in Berlin eine ernüchternde Bilanz: "Das gehört einfach dazu, das müssen wir halt dann auch jetzt einfach mal so akzeptieren." Allmählich wird dem "Sie liebt den DJ"-Interpreten diese Aufmerksamkeit aber zu viel: "Ich würde mich schon mal freuen und mir wünschen, dass meine Musik wieder mehr im Vordergrund steht. [...] Nach den ganzen Fernsehformaten, die wir gemacht haben, wird unser Privatleben bestimmt aus dem Fokus rücken."

Ehe der Plan aufgehen kann, wird ihre Beziehung noch einmal bei Das Sommerhaus der Stars ins Rampenlicht gezerrt. Ab dem 23. Juli ist das Powerpärchen mit sieben weiteren Promi-Paaren in der TV-WG zu sehen – dort warten diverse Challenges auf das junge Glück!

Starpress/WENN.com Michael Wendler und Laura Müller im Mai 2019 auf Mallorca

Defrance Michael Wendler und Laura Müller beim radio B2 Schlagerhammer

Actionpress/ azee Laura Müller und Michael Wendler auf Mallorca, Mai 2019

