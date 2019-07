Ist Irina Shayk (33) etwa frisch verliebt? Vor sechs Wochen schockierten das Model und Bradley Cooper (44) mit ihrem Liebesaus. Über den genauen Trennungsgrund schweigen die beiden bisher. Gerüchten zufolge soll der Schauspieler jedoch noch während ihrer Beziehung mit Lady Gaga (33) angebandelt haben und wohnt mittlerweile angeblich sogar schon mit ihr zusammen. Doch auch Irina könnte längst wieder weg vom Singlemarkt sein: Die Russin wurde nun mit bester Laune gesichtet – und in männlicher Begleitung!

Die 33-Jährige und ihre Begleitung waren lässig gekleidet, als sie am Dienstag durch einen Park in New York schlenderten. Laut Mirror handelt es sich bei dem Mann um Alec Maxwell, den Kreativdirektor der britischen Vogue. Wie Fotos zeigen scheinen sich die zwei allerdings nicht erst seit gestern zu kennen. Die beiden wirkten total vertraut miteinander: Während Irina auf den Aufnahmen ihre Hände auf seine Schultern legt, sieht man ihn, wie er sie liebevoll an der Hüfte festhält.

Ob Alec tatsächlich Irinas neuer Lover ist oder ob die beiden nur gute Freunde sind, ist bis dato zwar unklar. Den Bildern nach bringt er sie aber definitiv zum Lachen: Die Laufstegschönheit strahlt auf den Schnappschüssen über das ganze Gesicht.

Adriana M. Barraza/WENN.com Bradley Cooper und Irina Shayk, Februar 2029

Actionpress/ TheImageDirect.com Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea im Juli 2019

Getty Images Irina Shayk, Model

