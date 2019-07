Am Samstag war es endlich so weit! Die lang angekündigte Hochzeit von Sarafina Wollny (24) und Peter Heck (26) fand statt. Im Netz gaben die Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (54) und ihr Angetrauter ihren Fans erste Einblicke in die Feierlichkeiten. Viel mehr als den Strauß und einige wenige Details zum Kleid der Braut kamen aber noch nicht an die Öffentlichkeit – bis jetzt: Nun gibt es die ersten Aufnahmen von Sarafina und Peters großer Sause!

Die Trauung der beiden Turteltauben wurde selbstverständlich von einem TV-Team begleitet – und schon kurz vor der Ausstrahlung der Highlight-Folge veröffentlichte der Sender ein paar wundervolle Einblicke. Darauf ist unter anderem Sarafinas Traum in Weiß zu sehen, in dem sie sich sicherlich wie eine waschechte Prinzessin gefühlt haben wird! Auch Peter macht mit seinem Look eine sehr gute Figur. Für den Gang zum Alter entschied er sich für einen violetten Anzug samt Fliege und Einstecktuch.

Für die Eltern der Braut waren die Feierlichkeiten sehr bewegend. "Es war ein ganz toller Tag, wirklich schön und ganz besonders. Morgens waren wir alle total nervös", verriet die elffache Mutter gegenüber Promiflash. Wie aufregend das Event wirklich war, ist dann heute Abend in der Sondersendung des beliebten Reality-Formats zu sehen.

"Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II.

