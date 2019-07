Das Rätselraten geht weiter! Kommenden Donnerstag wird die dritte Folge von The Masked Singer ausgestrahlt – Lucy Diakovska (43), Susan Sideropoulos (38) und Heinz Hoenig (67) wurden bereits enttarnt, sieben versteckte Promi-Kandidaten sind noch übrig. Ihr Ziel für die nächste Sendung: Eine dermaßen gute Performance darbieten, dass sie von den Fans gewählt werden und weiter unerkannt bleiben dürfen. Aber welcher maskierte Star liegt bis jetzt in der Zuschauergunst vorn?

Einer der größten Favoriten der Show ist unbestritten der Astronaut! Mit seiner galaktischen Stimme verzauberte der Mondgänger bisher Woche für Woche Rateteam wie Zuschauer gleichermaßen – denn alle sind sich einig: Dieser maskierte Sänger sorgt für Gänsehaut! Bleibt nur noch eine Frage: Wer steckt unter dem Helm? Im Netz fielen bereits einige Vorschläge. Unter anderem sind Max Mutzke (38) und Andreas Bourani (35) im Gespräch. Aber auch die Namen Klaas Heufer-Umlauf (35) und Xavier Naidoo (47) wurden genannt.

Mehrere Male zittern musste hingegen die mutmaßliche Panther-Dame. Für die Raubkatze wäre es wohl ein herber Schlag, wenn sie aus der Show fliegen würde. Denn der Promi unter der raffinierten Kostümierung betonte in einem Einspieler, dass er sich in dem Format zum ersten Mal "von seiner sexy Seite" zeigen dürfe. Außerdem konnte die attraktive Latex-Katze in der zweiten Episode einen Freudenschrei nicht unterdrücken, als verkündet wurde, dass sie eine Runde weiter sei. Aber wer ist euer Favorit? Stimmt ab!

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Panther

Getty Images Das "The Masked Singer"-Rateteam Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes

