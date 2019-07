Gerda Lewis (26) ist die neue Bachelorette! Am Mittwochabend traf die Ex-Germany's next Topmodel-Beauty nun erstmals auf ihre 20 liebeshungrigen Single-Männer. Die Rosen-Boys fielen in der Auftaktfolge sofort über die attraktive Blondine her und buhlten um ihre Aufmerksamkeit. Doch die Influencerin stellte sich tapfer allen Anwärtern und versuchte, jedem von ihnen zumindest ein paar Minuten ihrer Zeit sowie ein strahlendes Lächeln zu schenken. Bei den Kandidaten kam Gerda schon mal richtig gut an – doch wie sieht es mit den Zuschauern aus?

Etliche Ex-GNTM-Girls verfolgten das gestrige Spektakel im TV – darunter auch Toni Dreher (19), die 2018 als Siegerin aus Gerdas' Staffel hervorging: "Ich schau nichts anderes mehr an, Girl. Sahst so schön aus, Gerdi", betonte sie unter einem aktuellen Instagram-Beitrag der Bachelorette. Da kann ihr Ulknudel und Publikumsliebling Theresia Fischer nur zustimmen: "Großartig! Du machst das wirklich spitze und bist dabei echt authentisch", versicherte sie der 26-Jährigen.

Natürlich ließen sich die Kuppelshow-Stars diesen Spaß ebenfalls nicht entgehen: Auch bei Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Kappès (29) und dem einstigen Rosenkavalier Oliver Sanne (32) lief gestern der Fernseher. Letzteren konnte Gerda zwar mit ihrem Aussehen überzeugen – dafür aber nicht mit ihrem Beruf: Er witzelte offen über ihr Influencer-Dasein! Und was habt ihr für einen ersten Eindruck? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.

TVNOW Gerda Lewis und Marco Schmidt bei "Die Bachelorette" 2019

Getty Images Theresia Fischer, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Getty Images Oliver Sanne, "Der Bachelor" von 2015

