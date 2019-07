Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (26) ist endlich offiziell in die Fußstapfen von Anna Hofbauer (31), Jessica Paszka (29) und Nadine Klein (33) getreten: Am Mittwoch war sie zum ersten Mal als Die Bachelorette 2019 zu sehen. In traumhaften Roben darf sie in den kommenden Wochen auf romantische Dates gehen oder mit ihren Jungs abenteuerliche Situationen meistern. Doch die Blondine war nicht immer eine classy Rosenlady, wie sie am Anfang der Auftaktfolge verrät – als Jugendliche sei sie richtig rebellisch gewesen.

Beim Vorstellen erzählte die Influencerin dem Kandidaten Marco Schmidt Details über ihre Jugend, zum Beispiel verbrachte sie zwei Jahre in einem bayerischen Kloster-Internat für Mädchen. Dort sei sie eher ein aufmüpfiges Teenie-Mädchen gewesen. "Ja, schon bisschen Mist gebaut. Schule geschwänzt, mal geklaut, geraucht und mich einfach mit den falschen Freunden angefreundet", plauderte Gerda aus. Was wohl Kandidat Tim Stammberger zu ihrer Vergangenheit sagt? Schließlich arbeitet er als Polizist.

Mittlerweile habe Gerda gewisse Regeln im Leben, die eingehalten werden müssten, meint das Model mit einem Augenzwinkern. Zum Beispiel mag sie es gar nicht, wenn jemand zwei verschiedene Socken anhat oder das Bett nicht richtig bezogen ist. Welcher Mann Gerdas Vorstellungen entspricht und die letzte Rose ergattert, zeigt sich in den nächsten Wochen.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei RTL.de.

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis bei einem Shooting für "Die Bachelorette" 2019

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis, TV-Star und Influencerin

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis bei einem Shooting für "Die Bachelorette" 2019

