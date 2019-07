Bei GZSZ ist offenbar nicht alles so, wie es scheint! Die Handlung der Vorabendserie spielt sich im Normalfall in Berlin ab. In dem Format haben Tuner (Thomas Drechsel, 32), sein Freund Paul (Niklas Osterloh, 30) und Nihat (Timur Ülker, 30) ihre Heimat nun aber kurzzeitig verlassen und einen Ausflug zur Zugspitze gemacht. Jetzt ist jedoch klar: Die TV-Bilder sind gar nicht auf dem höchsten Berg Deutschlands entstanden, sondern an einem ganz anderen Ort!

Wo genau die Dreharbeiten stattfanden, verriet Nihat-Darsteller Timur nun gegenüber RTL: "Wir sind hier auf einem Felsbrocken im Harz!" Tatsächlich befinden sich somit zwischen dem Drehort und dem Ort, an dem die Handlung spielt, in etwa 660 Kilometer. Doch warum haben die drei Serien-Figuren ihre Berliner Heimat überhaupt verlassen? "Das ganze hat einen guten Grund, denn die Upcycling Buddies gehen auf Wandertour", kommentierte Timur den Ausflug.

Die Wander-Story ist jedoch nicht der einzige Leckerbissen, auf den sich die GZSZ-Fans in nächster Zeit freuen dürfen: Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass ab dem 5. August noch einmal alte Folgen aus den frühen 2000ern ausgestrahlt werden. Für die Supporter der Serie wird es somit ein Throwback-Wiedersehen mit Darstellerinnen wie Jeanette Biedermann (39) oder Yvonne Catterfeld (39) geben.

ActionPress Thomas Drechsel im Oktober 2017

ActionPress Timur Ülker im Oktober 2018

ActionPress Yvonne Catterfeld im Juli 2019

