Sylvie Meis (41) schwebt offenbar wieder auf Wolke sieben! Seit die Beziehung zu ihrem Ex Bart Willemsen vor einigen Monaten in die Brüche gegangen ist, halten die Fans des Models fleißig Ausschau: Hat die hübsche Blondine wieder einen Neuen an ihrer Seite? Vor wenigen Stunden lieferte die Unternehmerin dann einen ersten Hinweis: Im Netz grüßte sie mit einem heißen Schnappschuss aus ihrem Urlaub in Saint-Tropez und verkündete inklusive Herz-Emoji, wie glücklich sie doch sei. Jetzt wurde Sylvie tatsächlich knutschend mit einem Mann gesichtet – im Meer vor der südfranzösischen Küste!

Einige Paparazzi hielten die leidenschaftlichen Szenen für die Ewigkeit fest: Eng mit ihm umschlungen verpasst Sylvie dem dunkelhaarigen Mann liebevolle Küsse! Auf einem anderen Pic lässt die Niederländerin sich von ihm durch die Wellen tragen. Die zwei machen einen ziemlich glücklichen und vertrauten Eindruck! Zwar hat die 41-Jährige sich noch nicht zu den heißen Aufnahmen geäußert – oder in welchem Verhältnis sie zu dem Bartträger steht – aber die Fotos sprechen ja wohl Bände.

Laut Bild handelt es sich bei dem Glücklichen um Niclas Castello – einen zeitgenössischen deutschen Künstler. Wie das Medium berichtet, sollen Sylvie und Niclas sich im Juni auf Barbara Meiers (32) Hochzeit in Venedig kennengelernt haben! Anderen Gästen zufolge habe es dort mächtig zwischen der Moderatorin und dem 40-Jährigen gefunkt. Kein Wunder, bei dem sexy Kleid, das Sylvie damals für den Anlass gewählt hatte!

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Juni 2019 in Venedig

ActionPress Sylvie Meis bei den Beauty Days in Düsseldorf, Juni 2019

