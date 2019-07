Hat Cathy Lugner (29) ihr Herz einmal mehr verschenkt? Seit einer Weile geht die Ex von Bauunternehmer Richard Lugner (86) bereits allein durchs Leben. Doch eigentlich sehnt sich die Promi Big Brother-Zweite nach einem neuen Partner. Im Januar versuchte sie bei der Nackt-Datingshow Naked Attraction ihr Glück – verließ die Sendung aber immer noch als Single. Nun scheint sich in Cathys Liebesleben etwas getan zu haben: Im Netz teilte das Model einen Schnappschuss von einem romantischen Rendezvous samt Kerzenherz – sie ist ganz offensichtlich wieder frisch verliebt!

Cathy postete das Kerzenscheinfoto in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Dieser Moment, wenn sich jemand wirklich bemüht. Auf den Anfang!" Hat die 29-Jährige also endlich wieder einen Mann getroffen, der sie auf Händen trägt? Promiflash hakte nach und bekam eine vielsagende Antwort: "Ich date in der Tat jemanden, der sich viel Mühe gibt. Mal sehen, was daraus wird", berichtete sie.

Tatsächlich scheint sich Cathy einen richtigen Traumprinzen geangelt zu haben. Denn im Promiflash-Interview schwärmte sie weiter: "Ich brauche eben einen Mann, der Lust hat, sich in alles zu integrieren, was ich so mitbringe – Kind, Hund, Pferd. Einen Mann, der treu, loyal und ehrlich ist, zu finden, ist sehr schwierig. Aber vielleicht habe ich ja mal Glück." Was meint ihr: Sind die beiden schon bald fest zusammen?

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, TV-Bekanntheit

SplashNews.com Cathy Lugner beim "Sexy Soccer 2018"

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Reality-Darstellerin

