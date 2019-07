Janni (28) und Peer Kusmagk (44) sind im Elternglück! Am 27. Juni kam nach Sohnemann Emil-Ocean (1) ihr zweites Kind auf die Welt. Ihre Tochter Yoko musste jedoch zwei Wochen früher als geplant per Notkaiserschnitt geholt werden. Mittlerweile haben sich die frisch gebackene Zweifach-Mama und ihr Nachwuchs von den Strapazen erholt und die Familie genießt ihre Kennenlernzeit mit dem Baby in vollen Zügen. Nun verrät das Ehepaar, wo es sich mit seinen Kids gerade am liebsten aufhält!

"Wochenbett", kommentieren Janni und Peer ein Foto auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account. Die Aufnahme zeigt ihr XXL-Boxspringbett, auf dem die Eltern und ihr Nachwuchs genügend Platz finden. "Es ist der bisher schönste Abschnitt unseres gemeinsamen Lebens, diese kollektive Zeit nach Yokos Geburt", beschreiben sie ihre aktuellen Momente des Glücks. Im Familienbett könnten sie Kraft für die Herausforderungen einer vierköpfigen Familie sammeln.

Vor der Geburt waren die ehemaligen Adam sucht Eva-Kandidaten noch besorgt: Sie befürchteten, dass ihre Liebe zum zweiten Spross nicht so groß sein würde wie zu Emil-Ocean. "Meine Angst war absolut unbegründet", meinte die 28-Jährige kürzlich erleichtert in einem Interview.

Instagram / janniundpeer Janni, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Anzeige

Instagram / janniundpeer Janni, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de