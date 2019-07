Collien Ulmen-Fernandes (37) legt sich für The Masked Singer so richtig ins Zeug! Die Moderatorin sitzt bei dem TV-Event in der Jury. Ihre Hauptaufgabe besteht also darin, zu erraten, welcher Promi-Kandidat unter den aufwendigen Kostümen steckt – eine Aufgabe, die die Beauty offenbar sehr ernst nimmt: Um die Identität des Kudu herauszufinden, geriet Collien jetzt sogar in den totalen Detektiv-Modus: Sie tippt auf Daniel Aminati (45) – und zwar wegen des ungewöhnlichen Namens seiner Zwillingsschwester!

Vor jedem Auftritt werden kurze Clips eingeblendet, in denen die Fans nach Hinweisen auf die Promi-Teilnehmer suchen können. Collien hat bei dem Einspieler des Kudu vergangene Woche ein Kissen bemerkt, mit einer scheinbar wahllosen Buchstabenreihenfolge – und fing gleich mal eine intensive Recherche an. Sie arrangierte die Buchstaben einfach neu und gelangte so zu dem Wort "Keturah". Genau so heißt Daniel Aminatis Zwillingsschwester. Ein Tipp, der im Netz schon länger kursiert. Collien wird für so viel Aufmerksamkeit und Aufwand jedenfalls gefeiert: "Sherlock Colleen wieder am Start!", meinte zum Beispiel ein User auf Twitter.

Aber liegt die 37-Jährige damit wirklich richtig? Ihre Jury-Kollegin Ruth Moschner (43) hatte jedenfalls noch eine ganz andere Idee. Sie tippte auf Ex-Dschungelcamp-Bewohner Bastian Yotta (42).

Getty Images Der Kudu bei "The Masked Singer"

Matthias Nareyek/Getty Images for McFit Models Daniel Aminati, Moderator

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes in München 2017

