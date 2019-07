Collien Ulmen-Fernandes (37) hat bei The Masked Singer offenbar den Dreh raus! Die Moderatorin gerät als Jury-Mitglied jeden Donnerstagabend ins Rate-Fieber. Sie muss rätseln, welche Promis sich hinter den aufwendigen Kostümen verstecken. Dafür muss sie natürlich auf die Stimmen der Kandidaten, aber auch auf die kurzen Tipp-Einspieler achten – und nimmt diese Aufgabe offenbar ziemlich ernst: Collien wird zur absoluten Recherche-Queen – und das Netz feiert sie dafür!

Der Kudu ist laut der 37-Jährigen Moderator Daniel Aminati (45). Der Grund für diesen Tipp? Sie will den Namen seiner Zwillingsschwester in einem Einspieler auf einem Kissen entdeckt haben. Bei dem Grashüpfer ging die brünette Beauty ähnlich analytisch vor: Ihr war das Rehkitz auf seiner Gitarre aufgefallen. Nach einiger Recherche hat sie herausgefunden, dass "Rehkitz" auf Hebräisch "Ofarim" bedeutet – für Collien also ganz klar, unter dem Grashüpfer-Kostüm steckt niemand Geringeres als Gil Ofarim (36).

Auf Twitter sind die User von Colliens Vorschlägen begeistert. "Ich will zusammen mit Collien eine Detektei gründen", meinte zum Beispiel eine Userin. Andere Fans planen schon für die Zukunft: "Collien Ulmen-Fernandes muss in jeder Staffel von 'The Masked Singer' dabei sein!"

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Kudu

Getty Images Kandidat "Grashüpfer" bei "The Masked Singer" 2019 in Köln

Getty Images Sänger Gil Ofarim

