Kaum ein Promi-Pärchen polarisiert derzeit so sehr wie Michael Wendler (47) und seine Laura Müller (18)! Immerhin trennen den Schlagerstar und seine Partnerin ganze 28 Jahre Altersunterschied. Trotzdem lieben sich die Turteltauben heiß und innig und stellen ihre Zuneigung auch gerne in aller Öffentlichkeit zur Schau. Kürzlich packten sie sogar ganz offen über ihr Sexleben aus und machten damit erneut Schlagzeilen. Für Michael ist dieser ganze Wirbel um seine Beziehung unverständlich: Er hatte nie mit so viel Aufmerksamkeit gerechnet!

"Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass so viel in den Medien über unser Privatleben veröffentlicht wird – wer hätte das gedacht?", wunderte sich der Musiker im Promiflash-Interview beim Radio B2 Schlagerhammer. "Wir sind jetzt knapp ein Jahr zusammen und für uns war das auch sehr überraschend", berichtete Michael weiter. Als Sänger würde er sich da lieber einen anderen öffentlichen Fokus wünschen: "Für mich ist es eigentlich wichtig, dass meine Musik im Vordergrund steht und nicht mein Privatleben." Großartig stören tut ihn die Berichterstattung aber nicht. "Jeder muss halt selber wissen, wofür er sich interessiert und wofür nicht", so der 47-Jährige.

Wer nicht genug von den Turteltauben bekommen kann, darf sich auf die kommende Woche freuen: Am Dienstag startet Das Sommerhaus der Stars – und auch Laura und der Wendler werden sich dem TV-Abenteuer stellen! Wie Michael bereits durchblicken ließ, werden die Zuschauer einiges von ihnen geboten bekommen. "Im Sommerhaus sieht man uns natürlich sehr intim und sehr privat", versprach er gegenüber Promiflash.

ActionPress / azee Michael Wendler und Laura Müller auf Mallorca

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Freundin Laura

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler und Laura Müller

