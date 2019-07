Wird die Beziehung zwischen Michael Wendler (47) und Laura Müller (18) auch im Sommerhaus der Stars Lästerthema Nummer eins sein? Seit Januar ist bekannt, dass der Schlagerstar die 29 Jahre jüngere Schülerin datet. Dafür musste der 47-Jährige nicht nur einmal heftige Kritik einstecken. Im Kampf der Promipaare treffen Michael und Laura ab dem 23. Juli auf sieben weitere Duos – und der Altersunterschied zwischen den beiden könnte ihnen durchaus zum Verhängnis werden. Macht sich der Wendler deswegen vor Staffelstart bereits Gedanken?

Dass hinter seinem Rücken über seine Partnerschaft getuschelt wird, ist für Michael nichts Neues. Kein Wunder also, dass ihn die Ansichten seiner VIP-Kollegen im "Sommerhaus der Stars" ebenfalls kaltlassen werden: "Jeder darf seine Meinung haben, darf jedoch auch sein Leben führen, wie er gerne möchte. Ich habe mich dazu entschlossen, mich vollkommen Laura zu widmen, und liebe sie über alles", stellte der "Sie liebt den DJ"-Interpret im Gespräch mit RTL klar.

Seine Laura haben die vergangenen Monate des Schlagzeilenhagels offenbar auch ziemlich abgehärtet – denn auch die 18-Jährige zieht sorgenfrei in die portugiesische Finca ein. "Mir ist egal, was die Leute sagen. Jeder soll so leben können, wie er möchte, und dabei glücklich zu sein, ist das Wichtigste", erklärte sie stolz. Was glaubt ihr: Werden Michael und Laura den möglichen Gegenwind im Sommerhaus wirklich so einfach wegstecken? Stimmt ab!

Defrance Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller bei einem Event in Berlin

Starpress/WENN.com Michael Wendler und Laura im Mai 2019 auf Mallorca

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

