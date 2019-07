Wartet auf Collien Ulmen-Fernandes (37) etwa eine ganz besondere Überraschung bei The Masked Singer? Die Moderatorin sitzt im Rateteam des beliebten neuen Musikformats. Auch sie hat keine Ahnung, welche Promis sich unter den aufwendigen XXL-Kostümen verbergen. Es ist sogar gut möglich, dass sie den einen oder anderen VIP persönlich kennt. Nun deutete Collien an, dass ihr Mann Christian Ulmen (43) tatsächlich unter einer der Verkleidungen stecken könnte!

Das verriet die 37-Jährige bei der Pressekonferenz im Anschluss an die vergangene Sendung, bei der auch Promiflash zugegen war. "Also mein Ehemann war jetzt in letzter Zeit donnerstags auch nie zu Hause", überlegte die "Jerks"-Darstellerin. Das ist tatsächlich ein guter Hinweis – schließlich wird die Show jeden Donnerstagabend live gedreht! "Man weiß es nicht. Bei 'The Masked Singer' ist definitiv alles möglich", betonte Collien abschließend.

Aber hätte sie ihren Liebsten dann nicht erkennen müssen? Nicht unbedingt! Schließlich sind die wenigen Tipps, die den Zuschauern und dem Rateteam zur Verfügung stehen, ziemlich knifflig. So hatte auch Jurorin Ruth Moschner (43) ihre gute Freundin Susan Sideropoulos (38) nicht unter dem Schmetterlingskostüm erkannt – und nicht schlecht gestaunt, als diese ihre Identität preisgab!

