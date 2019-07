Süße Liebeserklärung zum Mini-Jubiläum! Nach sechs Jahren Beziehung gaben sich Mario Götze (27) und seine Ann-Kathrin (29) im Mai still und heimlich das Jawort. Vor genau einem Monat traten sie erneut vor den Traualtar und feierten ein rauschendes Hochzeitsfest. Hat sich seitdem der Alltag eingeschlichen? Nicht bei diesen Turteltauben! Im Netz teilen der Kicker und seine Liebste ihr Glück mal wieder mit ihren Fans.

"Vor einem Monat habe ich meinen besten Freund geheiratet", schreibt Ann-Kathrin auf Instagram zu einem Hochzeitsfoto. Inmitten weißer Rosen küsst Mario das Model darauf ganz innig. Der Fußballer ist von der Liebesbotschaft seiner Frau so begeistert, dass er den Post auch in seiner eigenen Story teilt.

An den Tag ihrer Trauung werden sich die zwei sicherlich noch lange erinnern: Immerhin stellten sie eine echte Traumhochzeit auf die Beine. Vor einer malerischen Kulisse auf Mallorca besiegelten sie ihr Glück. Hättet ihr gedacht, dass Mario und Ann-Kathrin noch so verliebt sind? Stimmt ab in unserer Umfrage!

MEGA Mario und Ann-Kathrin Götze bei ihrer Hochzeit

Instagram / annkathringotze Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin, Dezember 2018

MEGA Mario Götze und seine Ann-Kathrin bei ihrer Hochzeit

