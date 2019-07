Moment mal, diesen Bachelorette-Kandidaten hat man doch schon mal gesehen? Seit 17. Juli buhlt Oggy Batar im TV um die Gunst von Rosenlady Gerda Lewis (26). Schon in der ersten Folge machte der durchtrainierte Sporttherapeut wegen seines schrägen Auftretens auf sich aufmerksam: Der humorvolle Muskelberg schenkte seinem Objekt der Begierde doch tatsächlich einen Kuschelaffen. Schaut man sich den Bartträger genauer an, könnte man meinen, er sei schon mal als Schauspieler unterwegs gewesen: Oggy hat unglaubliche Ähnlichkeit mit einem der Haus des Geldes-Stars!

Stämmige Statur, kurzes Haupthaar, grimmiger Blick und eine beachtliche Gesichtsbehaarung: Auf den ersten Blick könnte man Oggy doch glatt mit Serien-Darsteller Darko Peric verwechseln! Der serbische Schauspieler mimt in der gefeierten Netlix-Serie "Haus des Geldes" das Bandenmitglied Helsinki, das zusammen mit dem Professor die spanische Banknotendruckerei ausraubt. Ob der 27-Jährige wohl weiß, dass er in einem roten Overall locker als der jüngere Bruder des fiesen Gangsters durchgehen könnte?

Die Fans von "Haus des Geldes" haben heute übrigens großen Grund zur Freude: Seit 0:00 Uhr ist die komplette dritte Staffel auf dem Streamingportal verfügbar. Und vielleicht zählt auch Oggy zu den Hunderttausenden Zuschauern, die sich sofort die gesamte Season am Stück reingezogen haben! Findet ihr auch, dass Oggy Darko wie aus dem Gesicht geschnitten ist? Stimmt ab!

Instagram / oggy.baam Oggy Batar, Reality-TV-Star

Instagram / darkoperich Darko Peric am "Haus des Geldes"-Set

TVNOW Oggy Batar, Reality-Star

