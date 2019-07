Bei ihnen geht es zurzeit drunter und drüber! Erst Anfang Juli hatten Ennesto Monté (44) und Anastasiya Avilova (30) ihre Liebe öffentlich gemacht. Allerdings scheint es schon in den ersten Wochen ihrer Beziehung zu kriseln: Vor wenigen Tagen ließ das Playmate seinen Freund alleine im Urlaub zurück. Für Ennesto kommt zu allem Überfluss nun noch ein anderer Mann ins Spiel: Geht da etwa was zwischen Marc Terenzi (41) und der 31-Jährigen?

Bevor Anastasiya ihren Freund auf Mallorca sitzen ließ, hatte sie mit einigen Strippern Party gemacht – bei der Sause war auch der Ex-Mann von Sarah Connor (39) mit von der Partie. "Ich habe in diesem Moment gar nicht an Ennesto gedacht", gesteht die gebürtige Ukrainerin nun gegenüber RTL. Zudem sei der Dschungelkönig von 2017 genau ihr Typ. Auch Ennesto hat die Bilder der rauschenden Feier inzwischen zu Gesicht bekommen. Von den Geschehnissen ist der 44-Jährige natürlich alles andere als begeistert: "Mit mir war sie nicht so gut drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das hat mir nicht gefallen."

Ennesto muss sich aber anscheinend keine ernsthaften Sorgen machen, dass Marc ihm seine Freundin wegschnappt: Trotz des schwierigen Starts will die einstige Temptation Island-Kandidatin die Beziehung aufrechterhalten: "Über diese Urlaubsplanung werden wir noch reden. Das soll in Zukunft anders aussehen. Aber es ist ja nichts Schlimmes passiert, alles okay", gab sich Anastasiya vor Kurzem gegenüber Promiflash entspannt.

ActionPress Marc Terenzi im Juni 2019

Anzeige

ActionPress Ennesto Monté im November 2017

Anzeige

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, TV-Gesicht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de