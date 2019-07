Kristen Stewart (29) und Stella Maxwell (29) geben ihrer Liebe offensichtlich eine neue Chance! Im vergangenen Oktober trennte sich das Paar nach rund zwei turbulenten Jahren Beziehung – unter anderem soll die Twilight-Darstellerin ihre Freundin 2017 mit ihrer Ex Alicia Cargile betrogen haben. Nach einigen Monaten Abstand scheinen die Gefühle zwischen ihnen aber wieder aufgeflammt zu sein: Die beiden Frauen knutschten nun wild auf einer Jacht herum!

Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, sagen mehr als tausend Worte: Kristen und Stella genossen mit Freunden am Mittwoch auf einer Jacht in Italien das tolle Wetter. Während die Schauspielerin entspannt an einem Glas Wein nippte, lehnte sich das Model über sie und gab ihr einen leidenschaftlichen Kuss. Immer wieder warfen die Beautys sich verliebte Blicke zu. Einer Erklärung bedürfen diese Aufnahmen wohl keine.

Anfang des Jahres noch war Kristen auf Tuchfühlung mit Stylistin Sara Dinkin gegangen. Stella soll damals vor Eifersucht geschäumt und jedem erzählt haben, dass Stella nur ein Lückenfüller für ihre Ex-Freundin sei. Lange schien diese Turtelei tatsächlich nicht zu halten: In den vergangenen Wochen wurde der Hollywood-Star wieder häufiger mit Stella gesehen.

Splash News Kristen Stewart und Stella Maxwell im Juni 2019

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Splash News Kristen Stewart und Sara Dinkin im Februar 2019

