Seit Dezember steht sie endlich zu ihren Gefühlen: Kristen Stewart (28) ist neu verliebt! Ganze zwei Jahre war der Twilight-Star mit seiner Freundin Stella Maxwell (28) zusammen – zuletzt wurde allerdings spekuliert, ob die beiden Frauen getrennte Wege gehen. Ende des vergangenen Jahres zeigte sich Kristen dann zum ersten Mal Hand in Hand mit Sara Dinkin. Während die Schauspielerin nicht glücklicher sein könnte, kocht eine andere Dame vor Wut: Stella hasst die neue Flamme ihrer Ex!

"Kristen verliebt sich so schnell. Und sie ist wirklich in Sara verknallt", plauderte ein Insider gegenüber Radar Online aus. Stella scheint das allerdings anders zu sehen. Sie ist sich sicher: Kristen ist noch nicht über sie hinweg! "Aber ihre Model-Ex hat jedem erzählt, dass Sara nur ein Lückenfüller ist", erklärte der Informant. Die Britin sei sogar noch einen Schritt weitergegangen: Sie soll Sara angerufen haben und ihr gesagt haben, dass die 28-Jährige sie nur benutze. Kristen sei daraufhin ausgerastet und habe ihrer Ex-Freundin gesagt, "dass sie sie in Ruhe lassen und aus ihrem Leben verschwinden soll".

Im Sommer 2017 hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Stella ihre Liebste betrogen haben soll. Bestätigt wurde das allerdings nicht. Die Quelle stellte allerdings klar: "Stella hat es vermasselt, nicht Kristen." In Sara scheint die "Still Alice"-Darstellerin zumindest die richtige Partnerin gefunden zu haben: Stella interessiere sich nicht für den Medienrummel und behandle Kristen "wie eine normale Person".

P&P / MEGA Kristen Stewart und Freundin Sara in Los Angeles, Januar 2018

Perez/X17online.com/ActionPress Kristen Stewart und Stella Maxwell im Mai 2018

Splash News Kristen Stewart und Sara Dinkin im Januar 2019

