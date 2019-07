Muffensausen vor The Masked Singer! Am Donnerstagabend flimmerte das beliebte TV-Format zum vierten Mal über die Mattscheiben. Und wie in jeder Folge musste auch diesmal einer der kostümierten Promis seine Maske fallen lassen: Marcus Schenkenberg (50) steckte im Eichhörnchen-Kostüm. Dass das Male-Model überhaupt an der Show teilgenommen hat, war aber keine Selbstverständlichkeit: Marcus musste sich dafür ganz schön überwinden – und vor allem üben, üben, üben!

Marcus ist weder Sänger noch Tänzer. Kein Wunder also, dass der einstige Schauspieler sich erst einmal Gedanken machte, bevor er dem Sender die Zusage erteilte. Auf der Pressekonferenz direkt nach seinem Exit wurde er gefragt, was es zur Teilnahme brauchte – und seine Antwort lautete schlicht und einfach: "Riesige Eier." Außerdem traf der 50-Jährige Vorbereitungen in ganz großem Stil: "Ich habe eine Karaokemaschine gekauft in Los Angeles und vor dem Fernseher gesungen. Und ja, hier bin ich."

Auch sein Management habe einiges dazu beigetragen, dass die Zuschauer sich an seiner Darbietung erfreuen durften: "Mein Manager hat mir mit darüber gesprochen, ich habe schon an einigen Shows teilgenommen." Aufgrund dessen und der Information, dass Marcus im Super-Eichhörnchen-Kostüm performen dürfte, war die Sache dann endgültig geritzt: "Nüsse für dicke Nüsse. Es war eine Herausforderung, etwas Neues für mich."

