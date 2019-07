Das hatten sich die Verantwortlichen sicher anders vorgestellt! In der vergangenen Woche wurde die erste Folge von "Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" ausgestrahlt. In dem Format sucht der Unternehmer einen neuen Geschäftsführer für sein Unternehmen. Aufgrund der schlechten Zuschauer-Resonanz zog ProSieben schon nach der zweiten Folge die Reißleine: Die Show wird nun deutlich früher zu Ende gehen als ursprünglich geplant!

Nach Angaben von DWDL hat sich der TV-Sender entschieden, die vier verbleibenden Episoden ab sofort dienstags in Doppelfolgen auszustrahlen. Somit endet die Show bereits am 30. Juli. Die Auftakt-Sendung erreichte in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur einen mageren Marktanteil von 7,9 Prozent. Dieser Wert wurde nach Angaben des Portals noch einmal unterboten: Bei der zweiten Folge lag die Quote bei 5,5 Prozent.

Eine sofortige Absetzung der Sendung scheint jedoch kein Thema zu sein. "Unser Programm 'Der Traumjob' hat leider nicht das ganz große Publikum gefunden – und trotzdem allein mit der zweiten Folge 400.000 junge Fans angesprochen. Für diese Zuschauer zeigen wir das Programm an den nächsten beiden Dienstagen in Doppelfolgen", erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann.

ActionPress Jochen Schweizer, Unternehmer

ActionPress Jochen Schweizer bei einer Veranstaltung in Hamburg

Getty Images Jochen Schweizer beim Deutschen Fernsehpreis

