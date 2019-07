Die Vorbereitungen zu Ellie Gouldings (32) Hochzeit laufen auf Hochtouren. Seit nun schon fast einem Jahr sind die Sängerin und ihr Partner Caspar Jopling verlobt – die tollen Neuigkeiten hat das Paar ganz traditionell mit einer Hochzeitsankündigung in einer britischen Zeitung öffentlich gemacht. Bevor die Turteltauben allerdings vor den Traualtar schreiten, muss noch einiges organisiert werden. Zumindest einen Punkt kann die Musikerin aber mittlerweile von ihrer To-do-Liste streichen: Die Gästeliste soll bereits stehen – und die ist wohl ziemlich royal...

The Sun will erfahren haben, dass sich Ellie sehr darüber freuen würde, wenn Prinzessin Eugenie (29), Prinzessin Beatrice (30) und ihre Mutter Sarah Ferguson (59) zur Trauung kämen. Dass sie Eugenie eingeladen hat, ist gar nicht mal so abwegig. Seit Jahren sind die beiden Frauen gut befreundet, sollen sich mit ihren Männern sogar das eine oder andere Mal zum Doppeldate verabredet haben. Außerdem waren Ellie und ihr Verlobter Caspar im Oktober zu Gast auf Eugenie und Jack Brooksbanks (33) romantischer Hochzeit in London.

Damit aber noch nicht genug: Gerüchten zufolge sollen auch Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) eine Einladung erhalten haben. Ellie sang 2011 immerhin auf der Hochzeit des Paares. Nur ein Mitglied des britischen Königshauses wird wohl oder übel nicht dabei sein: Prinz Harry (34) und Ellie wurde vor einigen Jahren eine Affäre nachgesagt – das sei der Grund, warum er und seine Frau Herzogin Meghan (37) nicht auf der Gästeliste stehen sollen.

