Ruth Moschner (43) ist die ungeschlagene Rate-Königin! In den vergangenen beiden Episoden von The Masked Singer traf die TV-Blondine bereits ins Schwarze: Nachdem sie in Show drei erfolgreich Kakadu Heinz Hoenig (67) demaskierte, lag sie am Donnerstag auch bei Marcus Schenkenberg (50) als Eichhörnchen richtig. Ihre Kollegen Max Giesinger (30) und Collien Ulmen-Fernandes (37) hatten hingegen noch keinen Quiz-Erfolg – und besonders Moderatorin Collien war total verblüfft von Ruths Treffsicherheit!

"Die Ruth ist echt krass!", gab das ehemalige VIVA-Gesicht am Donnerstagabend in einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash zu. Sie könne noch immer nicht fassen, wie ihre Kollegin auf Marcus gekommen sei – nannte jedoch einen möglichen Grund: "Irgendwie hat sie da so eine Intuition. Aber ich freue mich, dass wir so einen Fuchs im Rateteam haben und ich find’s cool, dass sie da so treffsicher ist!"

Ob Collien wohl in den kommenden Wochen ebenfalls einige Treffer abstauben kann? Schließlich verblüffte die Frau von Christian Ulmen (43) bereits mit starken Detektiv-Skills – und schien damit bereits den Kudu als Daniel Aminati (45) und den Grashüpfer als Gil Ofarim (36) enttarnt zu haben.

Getty Images Das "The Masked Singer"-Rateteam Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes

Getty Images "The Masked Singer"-Jurorin Ruth Moschner

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Collien Ulmen-Fernandez, Moderatorin und Schauspielerin

