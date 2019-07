Ruth Moschner (43) wird zur absoluten Rate-Queen! Die Moderatorin sitzt seit einigen Wochen in der The Masked Singer-Jury. Dabei ist ihre Hauptaufgabe das Rätselraten: Sie muss herausfinden, welche Promi-Kandidaten sich hinter den skurrilen Kostümen verstecken – und ist dabei oft auf der richtigen Spur! Obwohl die Hinweise auf die Promis alles andere als leicht zu erraten sind, lag Ruth mit ihren Tipps bereits zwei Mal goldrichtig!

Schon in der vergangenen Woche setzte die 43-Jährige als Einzige auf Heinz Hoenig (67), als es um das Kakadu-Kostüm ging – und traf damit genau ins Schwarze. In der neuesten Folge musste das Eichhörnchen seine Maske lüften und enthüllte darunter Model Marcus Schenkenberg (50). Und auch dabei hatte Ruth schon im Vorfeld den richtigen Riecher. So mausert sich die frühere Grill den Henssler-Moderatorin langsam aber sicher zur Rate-Meisterin in der Jury.

Dabei sind die Zuschauer doch eigentlich vor allem von den Rate-Künsten ihrer Jury-Kollegin Collien Ulmen-Fernandes (37) begeistert. Sie überzeugt nämlich vor allem mit ihren krassen Recherche-Fähigkeiten.

Getty Images "The Masked Singer"-Eichhörnchen

Brian Dowling / Getty Images Marcus Schenkenberg bei einer Ausstellung in Berlin

Andreas Rentz/Getty Images Collien Ulmen-Fernandes beim Deutschen Fernsehpreis 2019

