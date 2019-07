Hat der Skandal ihrer Karriere nicht geschadet? Vor einigen Monaten hatte diese Entdeckung hohe Wellen geschlagen: Felicity Huffman (56) und einige andere gut betuchte und zum Teil bekannte Eltern hatten Elite-Universitäten bestochen, um ihren Kindern einen Studienplatz zu sichern. Im Mai hatte sich der Desperate Housewives-Star für schuldig bekannt. Trotz allem scheint Netflix aber weiter auf die Schauspielerin zu setzen: Im August erscheint ein neuer Film mit ihr!

Während Lori Loughlin (54) im Zuge der Ermittlungen ihren Job bei Fuller House verloren hat, scheint es für Felicity zumindest beruflich nicht bergab zu gehen. Wie Netflix in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll ab dem 2. August die Komödie "Otherhood" mit der 56-Jährigen über die Bildschirme der Streamingdienst-Nutzer flimmern. Neben Angela Bassett (60) und Patricia Arquette (51) soll Felicity die Dritte im Freundinnen-Bunde sein, die sich am Muttertag zusammentun, weil sie sich vernachlässigt fühlen – und kurzerhand ihre Söhne in New York besuchen.

Obwohl der Hollywood-Star seine Schuld im Bestechungsskandal eingestanden hat, sollen die Kläger laut TMZ noch immer eine Freiheitsstrafe für die zweifache Mutter fordern: Sie solle demnach vier bis zehn Monate in einem Bundesgefängnis hinter Gittern verbringen. Felicity wolle sich jedoch auf sechs Monate einigen.

Getty Images Felicity Huffman in Boston im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Felicity Huffman

Anzeige

Getty Images Felicity Huffman 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de