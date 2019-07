Was für eine schöne Nachricht: Anna Hofbauer (31) erwartet ihr erstes Kind! Nachdem die Beziehung der früheren Bachelorette zu ihrem Show-Sieger Marvin Albrecht (31) in die Brüche gegangen war, verliebte sich die Musicaldarstellerin einige Zeit später neu: Im Februar 2018 machte sie ihre Liebe zu Soap-Star Marc Barthel (29) öffentlich. Bald darf das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs begrüßen: Nachdem Anna mit Babybauch gesichtet wurde, bestätigte sie ihre Schwangerschaft!

In den vergangenen Tagen wurde die 31-Jährige mit einer recht eindeutigen Rundung in Berlin gesehen. Gegenüber Bild am Sonntag bestätigte ihr Management: Anna ist gerade im fünften Monat und freue sich sehr auf ihr Kind. Ob sie und ihr Freund einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, wollte das Paar noch nicht verraten.

Erst im Januar verrieten Anna und Marc gegenüber Promiflash, dass sie sich Kinder wünschen – nur der Zeitpunkt war damals noch nicht klar. "Ich glaube, ein Kind kommt dann, wenn das Kind kommt, und da ist es dann doof, zu planen, jetzt passt das gerade in den Zeitraum oder jetzt passt das gerade nicht", erklärte Anna auf der Berlin Fashion Week.

