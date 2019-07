Ist Sylvana Wollny (27) schon längst wieder Mutter geworden? Bei der TV-Hochzeit ihrer Schwester Sarafina (24) verriet der Sprecher, dass ihr Kind am 17. Juli per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden soll. Seit einigen Tagen herrscht nun eine ungewohnte Funkstille auf dem Instagram-Account des Wollny Sprosses und viele Fans munkeln: Sind Sylvana und ihr Freund Florian Köster (31) bereits zweifache Eltern? Nun gibt es ein weiteres Indiz dafür, dass die beiden ihren Nachwuchs tatsächlich längst in den Armen halten!

Silvia Wollny (54) veröffentlichte nun ein Instagram-Foto von sich und ihren Töchtern Loredana (15) und

Estefania (17) am Flughafen. "So, mit meinen beiden Mädels ein bisschen den Akku neu aufladen, was mal wieder dringend nötig ist", kommentierte die 54-Jährige die Aufnahme. Pfiffige User können sich einfach nicht vorstellen, dass das Familienoberhaupt in den Urlaub fährt, wenn die Geburt ihres Enkelkindes kurz bevorsteht. "Habe ich etwas verpasst? Kommt nicht jeden Moment Sylvanas Baby", fragte sich beispielsweise ein Follower.

In der Tat ist die Promi Big Brother-Gewinnerin von 2018 nicht nur Mutter mit Leib und Seele, sondern auch stolze Oma. Bei der Geburt von Calanthas (18) erstem Kind im Dezember wich sie nicht von der Seite ihrer Tochter.

Die Wollnys 2.0, RTL II Sylvana Wollny und Florian Köster während der ersten Schwangerschaft 2013

Actionpress/ Schürmann, Sascha Silvia Wollny im "Promi Big Brother"-Finale

RTL II Sylvana Wollny, Tochter Celina-Sophie und Florian Köster

