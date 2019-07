Yeliz Koc (25) polarisiert mit ihren Reizen! Das ist für die Fans der ehemaligen Der Bachelor-Teilnehmerin eigentlich nichts Neues. Schließlich posiert die Influencerin im Netz regelmäßig in heißen Outfits und hat schon des Öfteren unter Beweis gestellt, wie wohlgeformt ihre Kurven sind. Jetzt sorgte aber ein neuer Social-Media-Beitrag der Hannoveranerin für Trubel: Yeliz präsentierte auf einem Foto die Unterseite ihre Brüste.

Bei den aktuell hohen Temperaturen verschaffte sich der Reality-TV-Star eine schöne Abkühlung am Bodensee und teilte ein Selfie von sich auf einem Boot. Das Besondere? Der hellgelbe Bikini der Beauty bot freien Blick auf den unteren Teil ihres Busens. "Sieht gut aus, aber hat man das jetzt so mit dem Underboob?", wunderte sich einer ihrer Follower. "Du bist so hübsch. Hast das mit den Brüsten gar nicht nötig", stellte ein weiterer fest. Eine andere Userin unterstellte der Partnerin von Johannes Haller (31) jedoch keine bösen Absichten: "Huch, da ist dir was verrutscht."

Die kritischen Stimmen waren dennoch eindeutig in der Unterzahl – der Großteil von Yeliz' Netzgemeinde feierte die Aufnahme komplett ab. "Ach Quark, was manche hier so schreiben. Ich finde, du bist eine ganz tolle hübsche und selbstbewusste Frau und das weißt du auch", schwärmte ein Fan der 25-Jährigen. Was sagt ihr zu Yeliz' Underboob-Post? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Chris Emil Janßen Johannes Haller und Yeliz Koc auf der Berlin Fashion Week

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Star

