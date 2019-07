Ist Gil Ofarim (36) der Grashüpfer von The Masked Singer? Seit mehreren Wochen begeistert ein unbekannter Interpret in dem Kostüm des lebensgroßen Insekts die Zuschauer des Rate-Formats. Immer wieder war schon die Theorie aufgekommen, der Musiker könnte sich hinter der Maske verstecken – denn nicht nur seine tiefe Stimme, sondern auch die Indizien passten bisher perfekt zu dem Let's Dance-Sieger von 2017. Promiflash hat Gil nun direkt gefragt: Ist er wirklich der "The Masked Singer"-Grashüpfer?

"Also mich fragen das hier und heute bestimmt 50 Leute!", sagte Gil lachend, als Promiflash den "Still Here"-Interpreten bei der Unique Fashion Show in Düsseldorf traf. Auf weiteres Nachhaken gab Gil zunächst zu, dass er gerne ein Teil der Sendung wäre – dementierte die Gerüchte jedoch anschließend: "Ich mache grad meine Platte. Du musst mir verraten, wie ich es gleichzeitig schaffe, im Tonstudio zu sein... Ich bin's nicht!"

Ob die Zuschauer die Verneinung des 36-Jähriges wohl wirklich glauben können? Schließlich sprachen die Beweise zuletzt eigentlich für sich: Die Verbeugung des Grashüpfers war beinahe identisch mit der für Gil typischen – und auch das Abbild eines Rehkitzes ließ auf den Münchner schließen. Das hebräische Wort für Reh ist nämlich Ofarim, wie Collien Ulmen-Fernandes (37) herausfand.

Getty Images Kandidat "Grashüpfer" bei "The Masked Singer" 2019 in Köln

Anzeige

Getty Images Gil Ofarim in München

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Collien Ulmen-Fernandes beim Joyn Launch Event in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de