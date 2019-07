Jetzt tauschen Chris Hemsworth (35) und Natalie Portman (38) die Rollen! Zuletzt waren die Schauspieler jeweils in den Rollen von Thor und dessen Partnerin Jane Foster in "Thor" und "Thor – The Dark Kingdom" zu sehen. In den erfolgreichen Marvel-Streifen war Thor ein Gott, Jane hingegen nur ein Mensch. Doch für den kommenden vierten Teil "Thor: Love and Thunder" tritt Chris seine Macht an seine Kollegin ab: Denn Natalie wird zum ersten weiblichen Thor des MCU!

Das enthüllte der verantwortliche Regisseur Taika Waititi jetzt im Rahmen der Comic Con in San Diego. Wie Entertainment Weekly berichtet, trat Natalie direkt nach der großen Verkündung auf die Bühne, wo der Filmemacher ihr dann ehrfürchtig Mjölnir überreichte – Thors Hammer, aus dem er seine Kräfte bezieht! "Ich war schon immer ein bisschen neidisch auf den Hammer", witzelte die Beauty daraufhin und reckte ihre neue Waffe stolz in die Luft.

Laut dem Online-Magazin Moviepilot soll "Thor: Love and Thunder" auf dem "The Mighty Thor-Run"-Comic von Jason Aaron beruhen. Demnach würde Natalie zwar zunächst in ihrer Rolle der Jane Foster bleiben – dann aber Mjölnir aufheben und so Thors Macht erhalten. Ihr Co-Star Chris wird vermutlich eine andere Heldenidentität annehmen, während Natalie als weiblicher Thor agiert.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Taika Waititi, Natalie Portman und Chris Hemsworth während der Comic-Con

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Taika Waititi und Natalie Portman, Juli 2019

Anzeige

Paul Hennessy/Splash News Chris Hemsworth als Thor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de