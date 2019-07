Matthias Schweighöfer (38) und Ruby O. Fee (23) scheinen wirklich auf einer Wellenlänge zu sein! Eigentlich hält der Erfolgsschauspieler sein Privatleben strengstens aus der Öffentlichkeit raus. Doch vor Kurzem veröffentlichte er ein Foto von sich und seiner Freundin: Darauf packt der Blondschopf seiner 23-jährigen Schauspielkollegin doch tatsächlich beherzt an die Brust! Nun folgte ein weiterer Pärchen-Schnappschuss – und auch auf diesem erlauben sich Matthias und Ruby einen kleinen Spaß!

Die ulkige Aufnahme teilte der 38-Jährige jetzt in seiner Instagram-Story. Auf dem Pic nehmen die Turteltauben die gleiche – wenig schmeichelhafte – Pose ein: Matthias und Ruby ziehen die Köpfe ein, sodass ein ordentliches Doppelkinn entsteht, und schielen zusätzlich noch zur Seite! Für den Matthias ist die kleine Albernheit offenbar der eindeutige Beweis, wie gut er und Ruby zueinander passen – denn der "100 Dinge"-Darsteller betitelte das Pic mit "#Couplegoals" – was auf Deutsch "Pärchen-Ziele" bedeutet.

Matthias war wohl so richtig in Romantikstimmung – zusätzlich postete er nämlich noch ein hübsches Porträtfoto von seiner Liebsten und schrieb dazu: "Wunderschön, warmherzig, humorvoll." Was sagt ihr zu der Paar-Aufnahme? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / rubyofee Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Juli 2019

Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Ruby O. Fee, Schauspielerin

