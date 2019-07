Bei diesen Bildern wird den Royal-Fans doch gleich warm ums Herz! Am 22. Juli steht für Prinz George (5) ein großer Tag an: Der älteste Sohn von Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) feiert seinen sechsten Geburtstag! Zur Feier des Tages durften sich die Bewunderer der Königsfamilie aber schon einige Minuten vor Mitternacht freuen: Der Kensington Palast veröffentlichte jetzt gleich drei neue Schnappschüsse des Blondschopfes – und auf denen strahlt der Birthday-Boy über beide Ohren!

Wer den kleinen Blaublüter hier wohl so zum Lachen gebracht hat? Auf dem Instagram-Account von William und Kate erschienen am späten Sonntagabend die neuen Fotos des Thronfolgers. Während er auf einer der Aufnahmen eher schüchtern in die Kamera blickt, wirkt er auf den zwei weiteren umso losgelöster: In einem Trikot der englischen Fußballnationalmannschaft und im Gras liegend lacht er herzlich gen Linse – und präsentiert stolz seine Zahnlücke!

Wie schon die Geburtstagsbilder seiner Geschwister Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) wurden auch Georges neue Portraits von seiner Mama geknipst, wie der Text zum Posting erklärt: "Happy Birthday, Prinz George. [...] Diese Bilder wurden kürzlich im Garten des Kensington Palace von der Herzogin von Cambridge gemacht!" Wie gefallen euch die Aufnahmen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / kensingtonroyal Prinz George, Sohn von Prinz William und Herzogin Kate

Instagram / kensingtonroyal Prinz George im Juli 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Charlotte

