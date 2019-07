Kriselt es etwa zwischen Bonnie Strange (33) und ihrem Freund? Seit Ende vergangenen Jahres sind die Influencerin und der ehemalige The Voice of Germany-Kandidat Boris Alexander Stein, auch Bobby genannt, offiziell ein Paar – und zeigen in den sozialen Medien seitdem auch immer wieder, wie verliebt sie sind. Aber gibt es nun etwa Grund zur Sorge? Bonnie und Bobby folgen sich seit ein paar Tagen nicht mehr auf Instagram!

Seit Kurzem also muss die 33-Jährige mit einem Instagram-Follower weniger auskommen. Zudem warten die Fans von Bonnie und Bobby schon länger vergeblich auf gemeinsame Stories oder Pärchenbilder. Noch bis vor wenigen Wochen war der Musiker regelmäßig auf Bonnies Profil zu sehen – doch damit ist mittlerweile Schluss. Ist das etwa ein Zeichen für das Liebes-Aus?

Im April wirkten die beiden jedenfalls noch total happy miteinander. Damals zeigten sie sich gemeinsam bei den About You Awards – und strahlten auf dem roten Teppich in die Kameras. Von einer möglichen Liebeskrise war da noch keine Spur.

Instagram / bonniestrange Boris Alexander Stein, Goldie Venus Weilert und Bonnie Strange im März 2019 auf Ibiza

Bieber, Tamara / ActionPress Bonnie Strange auf der Glow in Stuttgart im März 2019

P.Hoffmann/WENN.com Boris Alexander Stein und Bonnie Strange bei den About You Awards in München

