Gut gebrüllt, Löwe! Seit wenigen Wochen ist das Live-Action-Remake des Disneyfilms Der König der Löwen in den Kinos zu sehen und sorgt für einen regelrechten Hype! Auch 25 Jahre nach dem Original rührt die Geschichte rund um den kleinen Löwenjungen Simba und seinen Vater König Mufasa noch Millionen Kinozuschauer. Nicht nur für Regisseur und Produzent Jon Favreau, sondern auch für die gesamte Walt Disney Company ist das tierische Filmvergnügen ein voller Erfolg!

“Der König der Löwen” spielte in den ersten drei Tagen alleine in den USA 185 Millionen Dollar (umgerechnet rund 164 Millionen Euro) ein – und legt damit den besten Kinostart eines Disney-Films innerhalb dieses Jahres hin. Wie Variety berichtet, erreichte der Film an den internationalen Kinokassen sogar ein Einspielergebnis von umgerechnet rund 473 Millionen Euro. Damit ist der Film das erfolgreichste Remake eines Disney-Streifens aller Zeiten.

Auch in Deutschland ist “Der König der Löwen” ein voller Erfolg. Wie die Website filmstarts.de berichtet, sahen rund 1,13 Millionen Besucher den Film seit seinem Kinostart am vergangenen Mittwoch – davon fallen 920.000 in das Eröffnungswochenende. Nur einem Film muss sich “Der König der Löwen” hierzulande – wie auch in den USA – dann doch geschlagen geben: Avengers: Endgame hatte in Deutschland 1,67 Millionen Zuschauer und war somit noch erfolgreicher als die Neuverfilmung des beliebten Disney-Klassikers.

ActionPress Bekannte Filmszene aus "König der Löwen", 1994

Disney Filmplakat zu "König der Löwen" (2019)

The Walt Disney Company Simba in der Neuverfilmung "Der König der Löwen"

