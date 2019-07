Das ist eine absolute Neuheit bei Promi Shopping Queen! Bisher traten bei den Special-Editions der Fashion-Show nur einzelne Stars und Sternchen samt Shopping-Begleitung an. Designer Guido Maria Kretschmer (54) gab stets aufs Neue das Motto der Sendung vor – und die VIPs versuchten, mit 500 Euro in der Tasche das perfekte Outfit zu ergattern. Doch jetzt wird die Sendung auf ein neues Level gehoben: Am kommenden Sonntag gehen Promi-Pärchen zusammen auf Klamotten-Jagd!

Statt drei Kandidaten wird es dieses Mal drei Paare geben – und demnach auch das doppelte Budget, wie die Preview verrät. Neben Influencerin Bonnie Strange (33) und ihrem Freund Bobby werden Comedian Ingo Appelt (52) mit Ehefrau Sonia sowie Sänger Joey Heindle (26) und Partnerin Ramona antreten. Für alle Turteltauben hat Guido dasselbe Thema vorgesehen. Allerdings gibt er ihnen individuelle Denkanstöße mit auf dem Weg, die ihnen Hinweise darauf liefern sollen, welche Interpretation der Outfits gewünscht ist.

Ob die Stars die Challenge mit Bravour meistern werden? Während sich Joey und Ramona auf die Aufgabenstellung zu freuen scheinen, wirken Ingo und Sonia in der Vorschau noch recht planlos. Was meint ihr – wer wird sich die Shopping-Krone am Ende holen können? Stimmt ab!

Getty Images Ingo Appelt und seine Frau Sonia 2012 in Köln

TVNOW / Andreas Friese Bobby und Bonnie Strange bei "Promi Shopping Queen"

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Freundin Ramona

