Sie haben die Krise offenbar komplett hinter sich gelassen! Im vergangenen Winter hatte diese Nachricht für einen Schock bei den Fans von Cardi B (26) und Offset (27) gesorgt: Das Pärchen trennte sich – und das nur wenige Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter. Wenig später rauften sich die Rapperin und ihr Schatz dann aber wieder zusammen. Ihre Liebe scheint jetzt keine Grenzen zu haben: Cardi ließ sich Offsets Namen auf der Haut verewigen!

Das neueste Kunstwerk seiner Frau teilte der Rapper selbst stolz auf seinem Instagram-Account. Wie der Schnappschuss zeigt, scheinen die beiden gerade per Video-Chat miteinander gesprochen zu haben, als Cardi ihm das Tattoo präsentierte: Auf der Rückseite ihres Oberschenkels, knapp über der Kniekehle, prangt jetzt in Schreibschrift der Name des Musikers! Offset scheint hin und weg von dem Schriftzug zu sein. “Ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen!”, kommentierte er das Bild von seiner Liebsten und fügte noch drei Zungen-Emojis hinzu.

Erst vor wenigen Tagen hatten die 26-Jährige und ihr Mann bewiesen: Sie können nicht genug voneinander bekommen. Bei einem Auftritt in Jimmy Kimmels (51) Late-Night-Show performten sie ihren gemeinsamen Song “Clout” – inklusive Twerk-Einlage und heißer Küsse.

Splash News Offset und Cardi B bei der Grammy-Verleihung im Februar 2019

Getty Images Cardi B und Offset bei den Gramms 2019

APEX / MEGA Offset und Cardi B bei der Show von Jimmy Kimmel

