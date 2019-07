Diese Liebe geht unter die Haut! Seit einigen Wochen ist es nach monatelangem Gemunkel offiziell: Cara Delevingne (26) und Ashley Benson (29) sind ein Paar. Mittlerweile machen das Model und die Schauspielerin auch kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe und turteln in aller Öffentlichkeit. Wie tief ihre Gefühle füreinander sind, dürfte spätestens jetzt allen klar sein: Ashley zeigte nun, dass sie sich für ihre Model-Freundin offenbar sogar ein Tattoo stechen ließ.

Auf Instagram teilte die Pretty Little Liars-Darstellerin ein Foto aus ihrem Kampagnen-Shooting für ihre Privé Revaux X Benzo-Kollektion. Darauf streckt die mit einem Top bekleidete Ashley ihre Arme in die Luft und gewährt so freien Blick auf ein neues Tattoo unter ihrer Achsel. Dieses besteht aus den Buchstaben "CD" – den Initialen ihrer Freundin Cara.

Dies fiel natürlich auch Ashleys Fans sofort ins Auge. "Oh mein Gott, ihr Tattoo", drückte ein User seine Begeisterung aus. "CD-Tattoo. Steht das für Cara Delevingne?", fragte ein anderer Supporter in der Kommentarspalte.

Instagram / ashleybenson Ashley Benson im Juli 2019

Instagram / sweetbabyjamie Cara Delevingne und Ashley Benson in Paris

Getty Images Cara Delevingne im Juni 2019

