Kurze Nächte für Diane Kruger (43)! Erst im November vergangenen Jahres ist die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter geworden – Einblicke ins Familienleben mit ihrer Tochter und ihrem Freund Norman Reedus (50) sind allerdings absolute Seltenheit. Umso mehr freuen sich die Fans der Hollywood-Schönheit über kleine Updates. In einer TV-Show plauderte Diane jetzt über ihren Spross und eine schmerzhafte Zeit: Ihre Kleine bekommt ihre ersten Zähne!

In der amerikanischen Talkshow Live with Kelly and Ryan sprach Diane nicht nur über ihren Film “355”, für den sie gerade in Paris vor der Kamera steht: Sie verriet auch, dass sie die Tage am Set nicht immer alleine verbringen muss. So besuchte ihre Maus ihre berühmte Mama bereits in der französischen Hauptstadt. Zwar liebe der “Troja”-Star sie über alles – aber eine Sache scheint nicht nur ihrer Kleinen zuzusetzen: “Sie zahnt gerade. Die Nächte sind deshalb hart.” Für ihren Sonnenschein war es laut Diane sogar schon der zweite Aufenthalt in der Stadt der Liebe.

Der Grund für diesen Besuch hätte allerdings nicht schöner sein können. “Mein Freund Norman kam zu Besuch und wir haben meinen Geburtstag gefeiert”, erzählte Diane, die am Montag 43 Jahre alt geworden ist. Passend um null Uhr habe es aufgrund des französischen Nationalfeiertags in der Nacht von Sonntag auf Montag sogar ein Feuerwerk gegeben.

Instagram / dianekruger Diane Kruger, Schauspielerin

Instagram / dianekruger Diane Kruger, Model

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger in New York City

