Wen meint Britney Spears (37) mit ihrem aktuellen Netz-Posting wirklich? In letzter Zeit hatte sie es nicht leicht: Der Bühnenstar musste sich wegen psychischer Probleme in eine Klinik begeben und zuvor sogar seine geplante Las Vegas-Show canceln. Nun soll es der Blondine zwar wieder besser gehen, doch kürzlich teilte sie ein kryptisches Zitat auf Social Media, das ihre Fans mächtig ins Grübeln brachte: Gibt Britney auf diese Weise bekannt, dass sie und ihr Liebster Sam Asghari kein Paar mehr sind?

"Unsere Leben könnten nicht zusammen gepasst haben, aber oh, unsere Seelen wussten zu tanzen", lauten die rätselhaften Zeilen vom vergangenen Sonntag auf Britneys Instagram-Account. Viele Follower nahmen zunächst an, dass die 37-Jährige damit wehmütig auf ihre Zeit mit Justin Timberlake (38) zurückblickt, die 2002 nach vier gemeinsamen Jahren endete. Nun gibt es jedoch eine neue Vermutung: Die "Toxic"-Interpretin könnte damit auch auf das Ende ihrer aktuellen Liebe angespielt haben. Immerhin existieren viele Clips, in denen Britney und Sam miteinander tanzen. Außerdem kommentierte Letzterer den verwirrenden Post mit einem virtuellen Daumen nach oben.

Sam und die Zweifach-Mama sind bereits seit knapp zweieinhalb Jahren zusammen. Seit einigen Monaten soll sich Britney sogar ein Kind von dem Fitness-Hottie wünschen und immer wieder kamen in der Vergangenheit Gerüchte auf, dass sich die beiden verlobt hätten. Im August gab es dann erste Spekulationen über eine mögliche Krise, die sie damals aber lächelnd wegtanzten.

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears im Februar 2002

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juni 2019

Instagram / samasghari Sam Asghari im Juni 2019

