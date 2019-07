Hallöchen Popöchen! Cathy Lugner (29) schafft es auch nach ihrer turbulenten Trennung von Richard Lugner (86), weiterhin im Gespräch zu bleiben. Oftmals ein Grund dafür: Das Erotikmodel weiß, wie man sich sexy auf Social-Media-Plattformen in Szene setzt. Ob in Unterwäsche vorm Spiegel oder XXL-Dekolleté im Schnee – ihre Follower bekommen immer reichlich nackte Haut zu sehen. Bei ihrem neuesten Schnappschuss steht ihre bloße Kehrseite im Vordergrund: Und dafür zog sich Cathy einfach mal auf einer Brücke die Hose herunter!

Auf Instagram teilte die Blondine die ungewöhnliche Aufnahme. Wie sich aus dem Posting entnehmen lässt, befindet sich Cathy gerade in den Niederlanden. Und dort steht sie in einer Grünanlage auf einer Brücke, schaut frech über die Schulter und zieht sich kurzerhand die Hose herunter – sodass ihr Hinterteil, bloß bekleidet mit einem knappen Slip, zum Vorschein kommt. Das neckische Foto kommentierte sie mit Hashtags wie "Kein Filter nötig" oder "Von Natur aus ne dicke Kiste".

Über die "dicke Kiste" kann sich wohl aktuell besonders einer freuen. Erst kürzlich verriet die 29-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite habe: "Ich date in der Tat jemanden, der sich viel Mühe gibt. Mal sehen was daraus wird."

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, TV-Bekanntheit

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Model

Hannes Magerstaedt / Getty Images Cathy Lugner bei der Angermeier Trachten Nacht

