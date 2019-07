So richtig konnten ihre Fans diese plötzliche Nachricht noch nicht verdauen! Erst am Montagabend wurde bekannt, dass Lili Reinhart (22) und Cole Sprouse (26) kein Paar mehr sein sollen. Zwar sollen die beiden Riverdale-Stars am Samstag noch dieselbe Party besucht haben, sich Augenzeugen zufolge aber aus dem Weg gegangen sein. Dass das Traumpaar sich nach zwei Jahren Liebe angeblich getrennt hat, ist für viele seiner Anhänger ein riesiger Schock!

In einer Promiflash-Umfrage ist das Ergebnis eindeutig. Mehr als 13.000 Leser beantworteten die Frage, ob sie das vermeintliche Liebes-Aus der Schauspieler entsetzt. 88,9 Prozent der Abstimmenden und damit 11.683 Personen (Stand: 23. Juli, 9 Uhr) sind der Meinung: "Ja total! Ich dachte, die beiden würden für immer ein Paar bleiben." Die restlichen 11,1 Prozent (1.459 Leser) halten das Beziehungsende allerdings für nicht gerade überraschend.

Bleibt abzuwarten, ob sich die Geschichte der Serien-Stars auch bei "Riverdale" anpasst. Aktuell spielen die Betty-Darstellerin und der Jughead-Schauspieler ein Liebespaar. Zumindest dort bleibt Fans die Pärchen-Illusion vorerst noch erhalten.

