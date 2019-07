Alles aus und vorbei bei Cole Sprouse (26) und Lili Reinhart (22)! Am Set von Riverdale lernten sich die beiden Schauspieler kennen und lieben. Zwei Jahre lang gingen sie Hand in Hand durchs Leben und zeigten sich nach anfänglichen Heimlichtuereien auch ganz verliebt in der Öffentlichkeit. Ob Arm in Arm am Flughafen oder aneinander anschmachtend auf dem roten Teppich – das Duo verzauberte seine Fans stets mit süßem Pärchenmaterial. Damit ist jetzt jedoch Schluss: Cole und Lili haben sich getrennt.

Wie US Weekly und andere Medien berichteten, seien die beiden kein Liebespaar mehr – eine traurige Erkenntnis für alle "Riverdale"-Fans. Am Samstag sollen beide Darsteller auf der Comic Con-Party gewesen sein, allerdings nicht zusammen. Den ganzen Abend über sollen sie sich Augenzeugen zufolge aus dem Weg gegangen sein. Ein Freund von Cole soll später bestätigt haben: Die Beziehung der beiden ist am Ende. Gründe zur Trennung sind allerdings nicht bekannt.

In der Erfolgsserie sind Lili und Cole nach wie vor als Liebespaar zu sehen. In den Hauptrollen Betty und Jughead turteln die beiden, was das Zeug hält und schmieden immer wieder gemeinsame Pläne. Privat sind die Zeiten aber weniger rosig für das Duo.

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse auf der Filmpremiere von "Five Feet Apart"

Instagram / lilireinhart Cole Sprouse und Lili Reinhart im Februar 2019

Instagram / lilireinhart Cole Sprouse mit seiner Freundin Lili Reinhart, September 2018

