Stefans Herz schlägt eindeutig für Svenja – das dürften die Zuschauer von Bauer sucht Frau International spätestens im großen Finale gestern Abend festgestellt haben. Das potenzielle Traumpaar tauschte nicht nur erste Zärtlichkeiten im Sonnenuntergang miteinander aus, der Namibier und die Erzieherin sprachen bereits über gemeinsame Kinder! Und die wären auf alle Fälle perfekt, wenn es nach Stefan und Svenja geht.

Um seiner Herzdame einen Einblick in seine Kindheit zu geben, blätterten die zwei gemeinsam in alten Fotoalben. Vom kleinen Stefan war Svenja auf Anhieb ganz begeistert: "So einen kleinen süßen Sohn könnte ich mir auch vorstellen. Sehr süß." Doch auch sie sei als Mädchen hinreißend gewesen: "Wenn du meine Kinderfotos sehen würdest… dann wird unser Kind perfekt. Das ist ja eine super Mischung", beteuerte die 27-Jährige und entlockte ihrem fünf Jahre älteren Traummann damit ein breites Grinsen.

Zwei Kinder sollen es sein, auch da waren sich Stefan uns Svenja einig. "Mir macht's eigentlich nichts aus, ob es jetzt Junge und Mädchen, zwei Jungen oder zwei Mädchen sind. Hauptsache gesund", erklärte der gebürtige Afrikaner und traf mit dieser Aussage bei der Nordrhein-Westfälin auf Zuspruch.

TVNOW/Benno Kraehahn Bauer Stefan und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau International"

TVNOW Bauer Stefan aus Namibia zusammen mit den Kandidatinnen Larissa, Svenja und Justine

TVNOW / Christoph Dittrich Bauer Stefan aus Namibia

